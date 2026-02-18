Торжественная встреча "Традициям героев Отечества верны" прошла в Общественной палате РФ накануне Дня защитника Отечества. На мероприятии чествовали офицеров, курсантов военных вузов и участников СВО.

По словам организаторов, такие мероприятия помогают формировать в обществе уважение к людям, стоящим на страже национальной безопасности России, демонстрируют поддержку гражданского общества тем, кто служит интересам Отечества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.