Москвичи назвали любимые начинки для блинов на Масленицу
Москвичи, согласно опросам, больше всего любят есть на Масленицу блины со сметаной, вареньем и красной икрой. Больше половины респондентов предпочитают именно этот топпинг.
Чтобы не испортить праздник, икру лучше покупать у проверенных производителей. Представитель сети магазинов "Красная икра" Дмитрий Овчинников посоветовал ориентироваться на государственную систему маркировки "Честный знак".
