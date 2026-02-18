Форма поиска по сайту

18 февраля, 13:00

Москвичи назвали любимые начинки для блинов на Масленицу

Москвичи, согласно опросам, больше всего любят есть на Масленицу блины со сметаной, вареньем и красной икрой. Больше половины респондентов предпочитают именно этот топпинг.

Чтобы не испортить праздник, икру лучше покупать у проверенных производителей. Представитель сети магазинов "Красная икра" Дмитрий Овчинников посоветовал ориентироваться на государственную систему маркировки "Честный знак".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

