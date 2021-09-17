Сотрудники крупного маркетплейса требуют вернуть им старые зарплаты

Сотни работников одного крупного маркетплейса негодуют. Зарплата, по их словам, абсолютно не соответствует объему выполняемых задач.

Многие жалуются, что получили в августе в три раза меньше, чем ожидали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.