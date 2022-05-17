Название аналога пионерской организации в РФ пока не определено – ГД

Название новой молодежной организации, которая станет аналогом пионерии в СССР, пока не определено, однако известно, что курировать ее будет Минпросвещения РФ. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что к 100-летию пионерии можно ждать указа президента о возрождении детско-юношеского движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

