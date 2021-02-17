В Хамовниках увеличили число коммунальщиков для уборки снега. Там работы идут и на земле, и на высоте. Очищают улицы, дворы и кровли домов. Уже собраны целые горы снега, теперь их будут вывозить на снегосплавные станции.

С 12 февраля в столичном регионе выпало 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 59 сантиметров, по области – до 72 сантиметров. По словам метеорологов, это в 1,5–2 раза выше нормы.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.