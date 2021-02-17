Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Почти полмиллиона исследований провели в столичных КТ-центрах с начала пандемии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
На данный момент в городе 33 амбулаторных КТ-центра, организованных на базе городских поликлиник, продолжают работать.
В них специалисты проводят высокоточную диагностику пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом COVID-19.
В центрах также можно сдать анализ на наличие коронавируса и сделать электрокардиограмму. После всего этого врач ставит диагноз и назначает госпитализацию или лечение на дому. Тем, кого отправляют на амбулаторное лечение, выдают необходимые препараты.
Ранее Москва закупила медицинскую технику по контрактам жизненного цикла и стала одним из первых регионов РФ, которые начали применять эту технологию закупок.
"Это наш город": российские врачи воспользовались КТ-калькулятором более 10 тысяч раз
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