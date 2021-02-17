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07:43

Почти полмиллиона исследований провели в столичных КТ-центрах с начала пандемии

город медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти полмиллиона исследований провели в столичных КТ-центрах с начала пандемии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На данный момент в городе 33 амбулаторных КТ-центра, организованных на базе городских поликлиник, продолжают работать.

В них специалисты проводят высокоточную диагностику пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом COVID-19.

В центрах также можно сдать анализ на наличие коронавируса и сделать электрокардиограмму. После всего этого врач ставит диагноз и назначает госпитализацию или лечение на дому. Тем, кого отправляют на амбулаторное лечение, выдают необходимые препараты.

Ранее Москва закупила медицинскую технику по контрактам жизненного цикла и стала одним из первых регионов РФ, которые начали применять эту технологию закупок.

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