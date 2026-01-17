В Роспотребнадзоре предложили проверять возраст покупателей на маркетплейсах

Общественный совет Роспотребнадзора предлагает проверять возраст покупателей, чтобы исключить продажу некоторых товаров на маркетплейсах несовершеннолетним. Уточняется, что идентификацию необходимо проводить как в момент оформления заказа, так и в момент его получения.

В ведомстве указали, что пиротехника, ветеринарные препараты, энергетики и многие другие товары могут быть небезопасны для детей. Именно поэтому общественники считают, что ПВЗ, которые не проводят соответствующую идентификацию, должны быть оштрафованы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

