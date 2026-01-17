Форма поиска по сайту

17 января, 19:15

Общество

В Роспотребнадзоре предложили проверять возраст покупателей на маркетплейсах

В Москве автомобилисты стали бронировать парковочное место после очистки двора

В Москве и Подмосковье возник тренд на строительство иглу

В Москве ночь на 18 января может стать одной из самых холодных с начала зимы

В Москве сеть фитнес-клубов отказалась выдавать сотрудникам зарплату

В Крещенскую ночь в Москве ожидается до минус 12 градусов

Температурные "качели" ожидаются в Москве в ближайшие дни

Желтый уровень опасности продлен в Москве до дня 17 января из-за тумана и изморози

В столичном регионе побит температурный рекорд

Московские школьники начнут получать оценки за поведение

Общественный совет Роспотребнадзора предлагает проверять возраст покупателей, чтобы исключить продажу некоторых товаров на маркетплейсах несовершеннолетним. Уточняется, что идентификацию необходимо проводить как в момент оформления заказа, так и в момент его получения.

В ведомстве указали, что пиротехника, ветеринарные препараты, энергетики и многие другие товары могут быть небезопасны для детей. Именно поэтому общественники считают, что ПВЗ, которые не проводят соответствующую идентификацию, должны быть оштрафованы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

