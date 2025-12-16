Москва стала лидером в России по доле безналичных расчетов

Москва лидирует в России по доле безналичных расчетов: более 70% горожан предпочитают расплачиваться в магазинах картами, что объясняется удобством, оперативностью и возможностью контроля расходов. Банки, в свою очередь, делают обслуживание комфортным, расширяя сеть офисов.

В ГУМе на третьей линии открылось обновленное флагманское отделение банка ВТБ площадью свыше 400 квадратных метров с дизайном, вдохновленным русской литературой.

