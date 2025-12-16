Форма поиска по сайту

16 декабря, 16:30

Общество

Москва стала лидером в России по доле безналичных расчетов

Плюсовая температура вновь зафиксирована в Москве

Ледяной дождь накрыл Москву

Мосгорсуд признал недействительной сделку по покупке квартиры преподавателем из Москвы

"Новости дня": проект "Московское долголетие" запустил бесплатные новогодние экскурсии

Преподаватель из Москвы осталась без квартиры, которую ей продала пенсионерка

Столичный регион попал под влияние теплого атмосферного фронта

Мосгорсуд оставил квартиру пенсионерке, заявившей о продаже под действием мошенников

Темпы заболеваемости гриппом в России начали замедляться

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 17 декабря

Москва лидирует в России по доле безналичных расчетов: более 70% горожан предпочитают расплачиваться в магазинах картами, что объясняется удобством, оперативностью и возможностью контроля расходов. Банки, в свою очередь, делают обслуживание комфортным, расширяя сеть офисов.

В ГУМе на третьей линии открылось обновленное флагманское отделение банка ВТБ площадью свыше 400 квадратных метров с дизайном, вдохновленным русской литературой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

