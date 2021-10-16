Москвичи вошли в тройку победителей на конкурсе пиротехников МЧС

Столичные спасатели вошли в число победителей конкурса на звание лучшего пиротехника в системе МЧС. В состязании приняли участие профессиональные саперы со всей России.

Участникам предстояло пройти целый ряд испытаний, самым сложным из которых стал поиск и обезвреживание десяти взрывоопасных предметов на 25-метровой трассе. Москву представлял капитан Дмитрий Красников из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Он занял второе место.

Подробнее – в сюжете телеканала Москвы 24.

