Врачи перечислили опасные косметологические процедуры

Врачи рассказали о популярных косметологических процедурах, которые могут нанести серьезный вред здоровью. Среди них нитевой лифтинг, инъекции "бьюти-коктейлей", химический пилинг, так называемые уколы стройности, а также новый тренд Barbie Botox.

По словам специалистов, такие процедуры способны вызвать аллергические и токсические реакции, гематомы, воспаления, фиброз и некроз тканей. Итогом может стать деформация лица. Это связано с использованием некачественных препаратов и ошибками при проведении таких манипуляций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.