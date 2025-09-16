Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 07:30

Общество

Врачи перечислили опасные косметологические процедуры

Врачи перечислили опасные косметологические процедуры

Пользователи соцсетей пожаловались на последствия ношения брекетов

"Утро": 23 градуса ожидается в Москве днем 16 сентября

В Центробанке сообщили о росте числа жалоб на блокировку счетов

Эксперимент выявил миф о прогулках коренных москвичей в центре города

"Новости дня": в Тверском районе скоро завершится капитальный ремонт жилого дома

"Новости дня": новый участок Троицкой линии метро открыли в Москве

"Миллион вопросов": профориентолог рассказал, как не прогадать при выборе специальности

Фан-встречи с известными спортсменами и артистами проведут в "Ночь спорта" в Москве

"Новости дня": масштабный слет "Движения первых" состоялся в Москве

Врачи рассказали о популярных косметологических процедурах, которые могут нанести серьезный вред здоровью. Среди них нитевой лифтинг, инъекции "бьюти-коктейлей", химический пилинг, так называемые уколы стройности, а также новый тренд Barbie Botox.

По словам специалистов, такие процедуры способны вызвать аллергические и токсические реакции, гематомы, воспаления, фиброз и некроз тканей. Итогом может стать деформация лица. Это связано с использованием некачественных препаратов и ошибками при проведении таких манипуляций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика