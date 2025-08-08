Эксперт Константиновская рассказала об устаревших бьюти-процедурах

В последние годы мир бьюти-индустрии стремительно меняется. Одни процедуры становятся классикой, другие очень быстро перестают быть трендами. Какие косметические услуги уже неактуальны – в материале Москвы 24.

Золотые нити

Процедура набрала популярность в 2000-х. Ее суть в том, что специалисты вводили под кожу тонкие нити, сделанные из чистого золота. Предполагалось, что они стимулируют выработку коллагена и укрепят ткани, благодаря чему создастся визуальный эффект подтянутости. Однако в итоге результат оказался другим, рассказала врач-дерматокосметолог, акне-эксперт Екатерина Константиновская изданию Marie Claire.

Золотые нити не рассасываются и не приспосабливаются к трансформации тканей. Кроме того, со временем они смещаются, провоцируя морщины и деформацию лица, способствуют развитию фиброза и становятся причиной хронического воспаления. При этом удалить нити без риска для здоровья крайне сложно: при вмешательстве останутся рубцы, а также можно травмировать нервы или сосуды.

Сейчас данный метод уже считается устаревшим и практически не пользуется спросом, но все же его еще предлагают некоторые специалисты. Константиновская считает, что более безопасным и современным вариантом являются нити, которые выполнены из рассасывающихся материалов, например полидиоксанон, полимолочная кислота и другие. Эти вещества обеспечивают временный лифтинг и стимулируют выработку коллагена, при этом полностью распадаясь в период от шести до девяти месяцев. Следов на коже от них не остается.

Дарсонваль

Фото: 123RF/isn50 00

Аппарат основан на воздействии импульсного переменного тока высокой частоты, объяснила Константиновская. Пик его популярности пришелся на 90-е годы. С помощью дарсонваля люди боролись с акне, укрепляли волосы и предотвращали появление морщин. Однако сейчас процедура считается недостаточно эффективной. Благодаря дарсонвалю удавалось добиться лишь непродолжительного улучшения, которое возникало из-за притока крови и незначительного раздражения кожного покрова, заявила эксперт.

При этом неправильное использование аппарата, особенно если у человека есть скрытые патологии сосудов, может привести к воспалениям, повреждениям кожи и расширению капилляров. Дерматокосметолог советует прибегнуть к более щадящим методам борьбы с акне: использовать наружные ретиноиды, азелаиновую кислоту и грамотный уход. А улучшить состояние волос удастся благодаря плазмотерапии, мезотерапии или комплексной трихологической диагностике.

"Лисьи глазки"

"Лисьими глазками" называют раскосую форму глаз с легким прищуром. Косметологи помогают желающим добиться такого эффекта с помощью использования нитевой подтяжки: она тянет внешний угол брови и верхнее веко, рассказало издание theGirl.

Однако сейчас мода на искусственный разрез глаз начала проходить. Причиной этому стала возможность заменить косметологическую процедуру использованием специальных тейпов или косметики. Благодаря этим средствам эффект прищуренных глаз будет временным, и от него получится избавиться, как только тренд пройдет.

Перманентный макияж

Перманентный макияж – процедура, при которой с помощью специальных красок под кожу вводятся пигменты, подчеркивающие контуры и придающие губам, бровям и другим частям лица более яркий контур и выразительность. При этом результат похож на обычный макияж. Благодаря этой процедуре удается ежедневно экономить время, избавившись от необходимости краситься перед выходом, рассказывает издание theGirl.

Однако зачастую перманентный макияж, который сохранится на всю жизнь, выглядит неестественно. Если же обладательница бровей, оформленных таким способом, захочет изменить их форму, ей это не удастся. А те, кто решил сделать "вечные" стрелки, в преклонном возрасте могут столкнуться с "грустным взглядом", возникшим из-за того, что уголки рисунка опустятся в результате старения кожи.

