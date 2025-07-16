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16 июля, 16:30

Общество

Опрос показал, что россияне хотят зарабатывать в среднем 257 тыс рублей в месяц

Опрос показал, что россияне хотят зарабатывать в среднем 257 тыс рублей в месяц

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Социальный опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья. По его данным, в среднем жителю России необходимо 257 тысяч рублей в месяц.

Больше всех хотят получать москвичи – 290 тысяч рублей в месяц. Вторым городом по размеру желаемого дохода оказался Владивосток, там средний показатель составил 276 тысяч рублей. Замыкают тройку петербуржцы, которым нужно 264 тысячи. Жителям Кирова для счастья хватит 204 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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