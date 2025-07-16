Опрос показал, что россияне хотят зарабатывать в среднем 257 тыс рублей в месяц

Социальный опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья. По его данным, в среднем жителю России необходимо 257 тысяч рублей в месяц.

Больше всех хотят получать москвичи – 290 тысяч рублей в месяц. Вторым городом по размеру желаемого дохода оказался Владивосток, там средний показатель составил 276 тысяч рублей. Замыкают тройку петербуржцы, которым нужно 264 тысячи. Жителям Кирова для счастья хватит 204 тысячи рублей.

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