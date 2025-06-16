16 июня, 07:45Общество
В Москве начался набор волонтеров на главный городской выпускной
До главного городского выпускного остается чуть больше недели. В этом году праздник впервые пройдет на ВДНХ. Организаторы приглашают желающих присоединиться к команде волонтеров.
Участникам предстоит встречать автобусы, сопровождать выпускников на красную дорожку и помогать на входных зонах. Всего отберут около 200 человек. Подать заявку можно на сайте центра "Мосволонтер".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.