В Москве начался набор волонтеров на главный городской выпускной

До главного городского выпускного остается чуть больше недели. В этом году праздник впервые пройдет на ВДНХ. Организаторы приглашают желающих присоединиться к команде волонтеров.

Участникам предстоит встречать автобусы, сопровождать выпускников на красную дорожку и помогать на входных зонах. Всего отберут около 200 человек. Подать заявку можно на сайте центра "Мосволонтер".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.