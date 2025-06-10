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10 июня, 10:45

Общество

В России могут вернуть в паспорта обязательные отметки о браке и детях

В России могут вернуть в паспорта обязательные отметки о браке и детях

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В России хотят вернуть в паспорта обязательные отметки о браке и детях. Как рассказали авторы инициативы, многие недовольны тем, что с 2021 года такая информация вносится в документ только по желанию.

Люди жалуются, что теперь по паспорту нельзя узнать семейный статус человека, тем более, что многие не носят кольцо на руке. Пока обязательными остаются только данные о прописке и воинской обязанности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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