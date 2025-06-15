До 19 градусов тепла и небольшой дождь прогнозируются в Москве 15 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 17 до 19 градусов тепла прогнозируется в Москве в воскресенье, 15 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, местами умеренный. В Подмосковье – от 15 до 20 градусов тепла, местами тоже ожидаются небольшие осадки.

Ветер – северо-западный с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики спрогнозировали пасмурную погоду на выходных в Москве. Они подтвердили, что 15 июня в столице ожидается пасмурная погода и возможен дождь.

Западные климатологи предупредили о возможном ускорении глобального потепления. Эксперты считают, что в течение 15 лет мир может столкнуться с необратимыми последствиями, в том числе с разрушением экосистем.