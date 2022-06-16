Конференция по профилактике ЧС и агрессии у детей завершилась в МЦКО

В Московском центре качества образования 16 июня прошла научно-практическая конференция. Тема встречи – "Профилактика ЧС, связанных с агрессивным поведением обучающихся, в образовательной среде". Специалисты департамента образования совместно с экспертами разработали программы, которые помогут при работе с девиантными школьниками.

Как распознать и предотвратить агрессивное поведение подростков в школе? Как выявить потенциально опасные формы общения у детей в Сети? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.