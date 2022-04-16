В Москве наступила волна похолодания

Солнечная сухая погода в Москве сменилась дождями и резким похолоданием. Синоптики обещают, что в ближайшие сутки выпадут рекордные для апреля осадки.

Такая ситуация сложилась из-за циклона под названием "Квелла". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.