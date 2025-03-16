В честь Дня святого Патрика в Чикаго окрасили реку в зеленый цвет

В Чикаго в честь Дня святого Патрика реку окрасили в ярко-зеленый цвет. Для этого используется экологически безопасный порошок на растительной основе. Традиция, которая существует с 1962 года, привлекает тысячи туристов. Хотя река остается зеленой несколько дней, самый яркий цвет сохраняется лишь несколько часов.

В Каире в честь Рамадана накрыли праздничный стол, который занял 20 улиц. На мероприятии собрались около 50 тысяч человек, а еду приготовили местные жители. Для праздника использовали 7 тонн мяса. Город наполнился музыкой и радостью, став настоящим символом единства и щедрости.

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