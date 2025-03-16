Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 11:30

Общество

В честь Дня святого Патрика в Чикаго окрасили реку в зеленый цвет

В честь Дня святого Патрика в Чикаго окрасили реку в зеленый цвет

Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Шеф-повар объяснил, как правильно мыть и хранить брокколи

Школьник из Москвы создал кольцо-спиннер в стилистике метро

Американский блогер приехал в Москву на Lamborghini

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с платными звонками

В столице ожидается солнечная погода 16 марта

Более 4 миллионов россиян получат увеличенные социальные пенсии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 марта

"20 минут": просрочка

В Чикаго в честь Дня святого Патрика реку окрасили в ярко-зеленый цвет. Для этого используется экологически безопасный порошок на растительной основе. Традиция, которая существует с 1962 года, привлекает тысячи туристов. Хотя река остается зеленой несколько дней, самый яркий цвет сохраняется лишь несколько часов.

В Каире в честь Рамадана накрыли праздничный стол, который занял 20 улиц. На мероприятии собрались около 50 тысяч человек, а еду приготовили местные жители. Для праздника использовали 7 тонн мяса. Город наполнился музыкой и радостью, став настоящим символом единства и щедрости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществорелигияза рубежомвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика