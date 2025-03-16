Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 10:00

Общество

Школьник из Москвы создал кольцо-спиннер в стилистике метро

Школьник из Москвы создал кольцо-спиннер в стилистике метро

Американский блогер приехал в Москву на Lamborghini

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с платными звонками

В столице ожидается солнечная погода 16 марта

Более 4 миллионов россиян получат увеличенные социальные пенсии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 марта

"20 минут": просрочка

Более 300 человек эвакуированы из Суджанского района Курской области

В Москве состоялся день финансовой грамотности

Павел Дуров покинул Францию и направился в Дубай по разрешению суда

15-летний Архип Щепин придумал уникальное кольцо-спиннер с поездом и станциями московского метро. Когда его раскручиваешь, состав едет по кругу.

Юный мастер сам разработал 3D-модель украшения и участвует в его производстве. Сейчас в коллекции пять колец со станциями столичной подземки. Одно из них продали на благотворительном аукционе за 200 тысяч рублей.

Архип продолжает расширять коллекцию и уже разрабатывает новое кольцо, вдохновленное автомобильными ралли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотранспортвидеоЕвгений ДукоАнастасия БородинаДарья Чебукина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика