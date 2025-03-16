16 марта, 10:00Общество
Школьник из Москвы создал кольцо-спиннер в стилистике метро
15-летний Архип Щепин придумал уникальное кольцо-спиннер с поездом и станциями московского метро. Когда его раскручиваешь, состав едет по кругу.
Юный мастер сам разработал 3D-модель украшения и участвует в его производстве. Сейчас в коллекции пять колец со станциями столичной подземки. Одно из них продали на благотворительном аукционе за 200 тысяч рублей.
Архип продолжает расширять коллекцию и уже разрабатывает новое кольцо, вдохновленное автомобильными ралли.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.