Школьник из Москвы создал кольцо-спиннер в стилистике метро

15-летний Архип Щепин придумал уникальное кольцо-спиннер с поездом и станциями московского метро. Когда его раскручиваешь, состав едет по кругу.

Юный мастер сам разработал 3D-модель украшения и участвует в его производстве. Сейчас в коллекции пять колец со станциями столичной подземки. Одно из них продали на благотворительном аукционе за 200 тысяч рублей.

Архип продолжает расширять коллекцию и уже разрабатывает новое кольцо, вдохновленное автомобильными ралли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.