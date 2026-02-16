Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

"Миллион вопросов": лор рассказал, как лечить простуду без осложнений

Первый в этом году дождь начался в Москве

"Вопрос спорный": кто должен платить на первом свидании

Москвичи начали массово скупать цветы в преддверии Дня всех влюбленных

Погода в Москве может поставить рекорд по теплу 14 февраля

"Качество жизни": врач рассказала о выработке гормонов счастья

Москвичам рассказали о стоимости цветов на Рижском рынке

Ажиотаж начался у Рижского рынка в преддверии 14 февраля

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве стартовал четвертый сезон фестиваля школьных театров "Живая сцена". В этот раз участие в нем примут более 900 коллективов. За год популярность школьных и студенческих театров среди юных москвичей выросла на 30%.

"Четыре года в столице работает проект "Школа родственного ухода", который помог уже 7 тысячам москвичей освоить навыки ухода за пожилыми и маломобильными близкими. Специалисты обучают, как организовать безопасное пространство, как ухаживать за человеком с деменцией и как не забыть о себе в процессе заботы. Для удобства семей в 2026 году мы добавим двухдневные интенсивы по выходным дням для отработки навыков на практике. Кроме того, запустим новый блок о профилактике, чтобы помочь подготовиться к уходу за родственником заранее", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва нарастила число маммографических исследований более чем в 5 раз за 5 лет. За это время в 3 раза выросла выявляемость рака молочной железы на нулевой стадии. Только в 2025 году около 2 миллионов москвичек выполнили маммографию с профилактической целью.

Читайте также
обществомедицинагородвидео

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика