Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве стартовал четвертый сезон фестиваля школьных театров "Живая сцена". В этот раз участие в нем примут более 900 коллективов. За год популярность школьных и студенческих театров среди юных москвичей выросла на 30%.

"Четыре года в столице работает проект "Школа родственного ухода", который помог уже 7 тысячам москвичей освоить навыки ухода за пожилыми и маломобильными близкими. Специалисты обучают, как организовать безопасное пространство, как ухаживать за человеком с деменцией и как не забыть о себе в процессе заботы. Для удобства семей в 2026 году мы добавим двухдневные интенсивы по выходным дням для отработки навыков на практике. Кроме того, запустим новый блок о профилактике, чтобы помочь подготовиться к уходу за родственником заранее", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва нарастила число маммографических исследований более чем в 5 раз за 5 лет. За это время в 3 раза выросла выявляемость рака молочной железы на нулевой стадии. Только в 2025 году около 2 миллионов москвичек выполнили маммографию с профилактической целью.