Скидка на оплату услуг ЖКХ достигла 50% для многодетных семей в Подмосковье

Для многодетных семей в Подмосковье скидка на оплату услуг ЖКХ достигает 50%. Эта льгота доступна в беззаявительном порядке, как только семья получает такой статус.

Кроме того, право на субсидию можно подтвердить в МФЦ. В целом по России размер скидки составляет примерно 30%. При этом региональные власти могут сами расширять эти гарантии, устанавливая повышенные коэффициенты.

