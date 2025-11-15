Программу поддержки для семей лишившихся зрения ветеранов СВО запустили в Москве

Пилотную программу психологической и социальной поддержки для семей ветеранов специальной военной операции, которые лишились возможности видеть, запустили в Москве. Ее организовал народный фронт совместно с партнерами.

Реабилитация проходит в московском музее "Сенсориум" на Арбате. Это социальный проект, где работают 15 незрячих сотрудников. Они ведут группы, делятся опытом и показывают, как жить без зрения. Участники программы полностью погружаются в мир без света.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.