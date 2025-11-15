Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 11:30

Общество

В Едином центре поддержки участников СВО в Москве работает обширная программа адаптации

В Едином центре поддержки участников СВО в Москве работает обширная программа адаптации

Ветеран СВО рассказал о службе и жизни после возвращения

"Новости дня": пенсионеры в России получат январские выплаты раньше

Снегопад накрыл Москву 15 ноября

Синоптики заявили, что снег выпал в Москве с опозданием на месяц

Первый снег выпал в Москве в ночь на 15 ноября

Российский путешественник Федор Конюхов собрался провести 4 месяца на Антарктиде

Продавцы и производители стали чаще закреплять на одежде антивозвратные бирки

Первый в этом году снег выпал в Москве

Столичным школьникам расскажут о разных специальностях в центре "Профессии будущего"

В Едином центре поддержки участников СВО в Москве работает обширная программа их адаптации. Бойцов поддерживают психологи и психотерапевты. Оформлять все необходимые документы помогают юристы, которые также проконсультируют о всех положенных выплатах и льготах.

Также у ветеранов спецоперации есть возможность переобучиться и найти работу в новой сфере и даже организовать свой бизнес.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика