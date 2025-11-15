В Едином центре поддержки участников СВО в Москве работает обширная программа адаптации

В Едином центре поддержки участников СВО в Москве работает обширная программа их адаптации. Бойцов поддерживают психологи и психотерапевты. Оформлять все необходимые документы помогают юристы, которые также проконсультируют о всех положенных выплатах и льготах.

Также у ветеранов спецоперации есть возможность переобучиться и найти работу в новой сфере и даже организовать свой бизнес.

