Эксперты рассказали, как выбрать бытовую химию

Современная бытовая химия уже давно приходит на помощь домохозяйкам. На полках магазинов можно найти десятки очистителей.

Но как выбрать средство, чтобы и плита блестела, и кожа рук не пострадала? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.