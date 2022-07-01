Филипп Киркоров отказался от сотрудничества с итальянским брендом Dolce&Gabbana и представил коллекцию своих лучших сценических образов.

Увидеть наряды артиста можно в одном из московских ресторанов. Раньше там показывали сценические костюмы Рианны и Дженнифер Лопес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.