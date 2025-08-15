Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 08:00

Общество

Жительница Москвы выиграла более 33 миллионов рублей в лотереях благодаря гороскопу

Жительница Москвы выиграла более 33 миллионов рублей в лотереях благодаря гороскопу

РАН утвердила два варианта написания слов "миллион" и "миллиард"

В РФ спрос на вторичное жилье резко вырос после снижения ключевой ставки

Более 1 600 кружков запустит Московский дворец пионеров в новом учебном году

В Госдуме предложили ввести штрафы за буллинг и кибербуллинг

302 ребенка появились на свет в Москве 14 августа

"Утро": температура воздуха в Москве составит 25 градусов 15 августа

В России с 1 сентября изменится порядок расчета отпускных

Бархатный сезон ожидается в Москве в середине августа

Температура во второй половине августа в Москве опустится ниже нормы

Жительница Москвы выиграла 33 миллиона 333 тысячи 333 рубля в лотереях благодаря гороскопу. Женщина поверила в цифру "3", которая является для нее настоящим талисманом.

Представители лотерейных компаний тоже ведут свою статистику. В частности, в прошлом году чаще всего выигрывали в лотереях близнецы, скорпионы и козероги, а в этом году – близнецы, весы и девы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕгор БедуляДарья КрамароваМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика