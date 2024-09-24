Daily Mail: кошка принесла жительнице Британии выигрышный лотерейный билет

Обладательницей выигрышного лотерейного билета благодаря своей кошке по кличке Манки, которая принесла хозяйке скретч-карту, стала 33-летняя жительница Британии Меган Кристиан, передает издание Daily Mail

У себя в соцсети британка поделилась видео, на котором ее кошка подбегает к ней с неиспользованным лотерейным билетом в зубах. Когда женщина соскребла защитное покрытие, она обнаружила, что выиграла 10 фунтов стерлингов. По словам Кристиан, она намерена потратить неожиданный выигрыш на что-нибудь приятное.

Женщина отметила, что это не первый сюрприз от Манки. Ее питомец часто возвращается с прогулки с необычными вещами.

"Каждый раз это настоящая интрига. Я понятия не имею, откуда она берет все эти находки", – поделилась Кристиан.

Ранее в Великобритании питомец из женского приюта получил звание "кот года". Черно-белый кот по кличке Марлик был награжден организацией Cats Protection за поддержку, которую он оказывает женщинам, пережившим трудные времена и столкнувшимся с унижением.