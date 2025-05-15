15 мая, 07:30Общество
Компании могут оштрафовать за несоблюдение температурного режима в офисах
Компании могут оштрафовать за несоблюдение температурного режима в офисных помещениях на сумму до 80 тысяч рублей. Важно собрать доказательства – сфотографировать термометры и взять в свидетели коллег. При визите в поликлинику нужно сообщить врачу о переохлаждении на работе.
Если отопление уже отключили, а в помещении холодно, работодатель должен поставить обогреватели, утеплить окна или сократить рабочий день.
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