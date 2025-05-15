Компании могут оштрафовать за несоблюдение температурного режима в офисах

Компании могут оштрафовать за несоблюдение температурного режима в офисных помещениях на сумму до 80 тысяч рублей. Важно собрать доказательства – сфотографировать термометры и взять в свидетели коллег. При визите в поликлинику нужно сообщить врачу о переохлаждении на работе.



Если отопление уже отключили, а в помещении холодно, работодатель должен поставить обогреватели, утеплить окна или сократить рабочий день.

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