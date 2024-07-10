10 июля, 14:45M24.RU
Специалисты рассказали о донорстве костного мозга в России
10 июля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная результатам работы Национального регистра доноров костного мозга (РДКМ) и трехлетнему сотрудничеству с "Почтой России".
Перед журналистами выступили:
- генеральный директор благотворительного фонда "Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова" Анна Андрюшкина;
- директор по внешним коммуникациям "Почты России" Екатерина Куманина;
- врач-онколог Дарья Челышева;
- мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, чемпионка России, донор костного мозга Светлана Попова;
- мама пациента Дмитрия Палибина Екатерина Палибина.