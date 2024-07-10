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10 июля, 14:45

M24.RU

Специалисты рассказали о донорстве костного мозга в России

Специалисты рассказали о донорстве костного мозга в России

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10 июля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная результатам работы Национального регистра доноров костного мозга (РДКМ) и трехлетнему сотрудничеству с "Почтой России".

Перед журналистами выступили:

  • генеральный директор благотворительного фонда "Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова" Анна Андрюшкина;
  • директор по внешним коммуникациям "Почты России" Екатерина Куманина;
  • врач-онколог Дарья Челышева;
  • мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, чемпионка России, донор костного мозга Светлана Попова;
  • мама пациента Дмитрия Палибина Екатерина Палибина.
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