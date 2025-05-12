Россияне начали зарабатывать на донорстве крови своих питомцев

Весной в ветеринарных клиниках фиксируют всплеск обращений, связанных с укусами клещей – нередко животным требуется срочное переливание крови. В связи с этим вырос спрос на донорскую кровь от кошек и собак. За сдачу владельцы получают денежное вознаграждение, и некоторые россияне начали зарабатывать на своих питомцах.

Чтобы стать донором, животное должно быть здоровым, без хронических заболеваний, в возрасте от 1,5 до 7 лет и весом от 3 кг для кошек и от 20 кг для собак. Врачи предупреждают – сдача крови может быть стрессом для животного и не должна использоваться как способ постоянного заработка.

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