Врачи рекомендовали защищаться от комаров специальными спреями и кремами

Крупнейшее нашествие комаров ожидается в Москве и Центральной России. Чаще всего они кусают людей вблизи водоемов, в парках и лесах.

Врачи советуют использовать средства защиты – спреи, кремы и браслеты. Согласно народным методам, отпугнуть насекомых помогут эфирные масла гвоздики, эвкалипта или лаванды.

Пока активность комаров сдерживает похолодание, но к концу недели ожидается потепление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.