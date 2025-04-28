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28 апреля, 22:30

Общество

Врачи рекомендовали защищаться от комаров специальными спреями и кремами

Врачи рекомендовали защищаться от комаров специальными спреями и кремами

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Крупнейшее нашествие комаров ожидается в Москве и Центральной России. Чаще всего они кусают людей вблизи водоемов, в парках и лесах.

Врачи советуют использовать средства защиты – спреи, кремы и браслеты. Согласно народным методам, отпугнуть насекомых помогут эфирные масла гвоздики, эвкалипта или лаванды.

Пока активность комаров сдерживает похолодание, но к концу недели ожидается потепление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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