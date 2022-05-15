В Подмосковье упал спрос на аренду загородных домов

Москвичи не спешат на лето арендовать загородные дома. Как отмечают риелторы, по сравнению с прошлым годом спрос на них упал как минимум на треть.

С чем это связано, и сколько стоит сейчас снять дачу или домик в подмосковной деревне? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.