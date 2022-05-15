Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В воскресенье, 15 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +15...+17 градусов, в Подмосковье – +13...+18 градусов. Ветер подует северо-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.
В начале следующей недели в столичном регионе ожидается похолодание, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет на 3–4 градуса ниже нормы и в дневное время в среднем составит +10...+13 градусов
Синоптик объяснил, что Московский регион на предстоящей неделе окажется в тылу циклона. Ожидается дождливая погода, а атмосферное давление будет ниже нормы на 8–10 миллиметров ртутного столба.
Май 2022 в Москве, по данным метеорологов, может войти в историю наблюдений как один из самых холодных. Температура воздуха в первой декаде месяца отставала от нормы почти на полтора градуса.
Кроме того, к середине следующей недели среднесуточная температура будет ниже многолетних значений на четыре градуса. Синоптики посоветовали дачникам не спешить с высадкой рассады, так как земля еще не достаточно прогрелась.
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