Fan ID для посещения матчей РПЛ можно оформить дистанционно с 15 марта

С 15 марта карту болельщика для посещения футбольных матчей РПЛ можно оформить дистанционно, без посещения центра госуслуг. Новый механизм запускает Минцифры.

Идентифицировать личность человека можно будет с помощью биометрического загранпаспорта или данных из Единой биометрической системы. Известно, что сервис пока работает в пилотном режиме.

Прежняя процедура оформления через многофункциональные центры также сохраняется. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.