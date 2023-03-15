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Общество

Fan ID для посещения матчей РПЛ можно оформить дистанционно с 15 марта

Fan ID для посещения матчей РПЛ можно оформить дистанционно с 15 марта

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С 15 марта карту болельщика для посещения футбольных матчей РПЛ можно оформить дистанционно, без посещения центра госуслуг. Новый механизм запускает Минцифры.

Идентифицировать личность человека можно будет с помощью биометрического загранпаспорта или данных из Единой биометрической системы. Известно, что сервис пока работает в пилотном режиме.

Прежняя процедура оформления через многофункциональные центры также сохраняется. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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