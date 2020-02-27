Мослекторий: как идеи Архимеда влияют на нашу жизнь

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2 марта в Российской государственной детской библиотеке сотоится лекция "Архимед и современность", посвященная математическим идеям великого ученого. Прочитает лекцию доктор физико-математических наук Владлен Тиморин.

Архимед – самый выдающийся математик и инженер эпохи Античности. Его идеи позволяют дискутировать о месте математики в современной жизни и взаимосвязи фундаментальной и прикладной наук. В ходе лекции мы обсудим некоторые актуальные концепции.

Смотрите трансляцию 2 марта в 19:00 или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.