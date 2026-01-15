Новый раздел в личном кабинете на mos.ru помогает заботиться о здоровье семьи. Персональный цифровой помощник содержит информацию о прикреплении к поликлинике, данных полиса ОМС, позволяет записаться на прием к врачу, а также посмотреть результаты анализов и протоколов.

Сервис появился недавно, однако уже востребован у жителей столицы. С ноября 2025 года его посетили более 230 тысяч пользователей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.