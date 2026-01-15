Эксперты выяснили, что изучение языков помогает замедлить старение мозга

Изучение иностранных языков может замедлить процессы старения мозга. По данным экспертов, полиглоты дольше сохраняют когнитивную активность и реже страдают от умственных нарушений.

Причиной этого является формирование так называемого когнитивного резерва. Постоянное переключение между разными языковыми системами создает в мозге дополнительные нейронные связи.

