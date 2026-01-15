Правильные действия в первые 90 минут после сна улучшат самочувствие

Специалисты по здоровому образу жизни утверждают, что первые 90 минут после пробуждения играют ключевую роль для самочувствия и внешнего вида. Если наполнить это время правильными действиями, можно улучшить форму и ощутить прилив энергии без операций и инъекций.

Рекомендуемая утренняя рутина включает несколько этапов. Просыпаться следует через 7–8 часов сна. Сразу после пробуждения нужно отказаться от использования гаджетов. Затем выпить стакан теплой воды и выполнить 10-минутную легкую зарядку. После этого рекомендуется пятиминутная пауза в полной тишине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.