15 января, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Две крупные службы доставки готовой еды оставили клиентов без заказов в Москве

Собянин: учрежден памятный нагрудный знак "85 лет битвы за Москву"

Дрифт могут запретить на территории "Крокус Сити Холла"

Около 80% месячной нормы осадков выпало в Москве

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 14 января

Синоптики рассказали, что высота сугробов может вырасти 14 января в Москве

Студенты московских вузов помогают коммунальщикам убирать снег

Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 45 сантиметров

"Специальный репортаж": соседские войны

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Кинозал ГУМа стал новой площадкой проекта "Новые адреса счастья". Столичные молодожены могут сыграть свадьбу в этой локации. В 2026 году парам будет доступно 12 дат. Первые церемонии пройдут уже 30 января.

"Мы уделяем внимание комплексной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. Система помощи охватывает все этапы жизненного пути ребенка, учитывая его условия воспитания и особенности здоровья. Важнейший элемент этой поддержки – сопровождение ребят в период их перехода к самостоятельной жизни. Этим занимаются специалисты служб постинтернатного патроната. А когда молодому человеку исполняется 18 лет – независимо от того, рос он в замещающей семье или в центре для детей-сирот, – каждый, кто признан нуждающимся, может рассчитывать на получение собственного жилья. В 2025 году около 900 юношей и девушек получили ключи от собственных благоустроенных квартир", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичные врачи вылечили пациента с редкой патологией внутреннего уха. Мужчина 10 лет слышал движение собственных глаз. Хирурги использовали новую малоинвазивную технологию, которая позволяет избежать травматичных операций.

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

