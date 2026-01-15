Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Кинозал ГУМа стал новой площадкой проекта "Новые адреса счастья". Столичные молодожены могут сыграть свадьбу в этой локации. В 2026 году парам будет доступно 12 дат. Первые церемонии пройдут уже 30 января.

"Мы уделяем внимание комплексной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. Система помощи охватывает все этапы жизненного пути ребенка, учитывая его условия воспитания и особенности здоровья. Важнейший элемент этой поддержки – сопровождение ребят в период их перехода к самостоятельной жизни. Этим занимаются специалисты служб постинтернатного патроната. А когда молодому человеку исполняется 18 лет – независимо от того, рос он в замещающей семье или в центре для детей-сирот, – каждый, кто признан нуждающимся, может рассчитывать на получение собственного жилья. В 2025 году около 900 юношей и девушек получили ключи от собственных благоустроенных квартир", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичные врачи вылечили пациента с редкой патологией внутреннего уха. Мужчина 10 лет слышал движение собственных глаз. Хирурги использовали новую малоинвазивную технологию, которая позволяет избежать травматичных операций.