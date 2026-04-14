Москва стала лидером по количеству обращений с укусами клещей. Всплеск активности вызван снежной зимой и ранним потеплением. Количество клещей, принесенных в лаборатории за первую неделю апреля, уже составило половину от всего марта. У 20% из них обнаружены опасные заболевания.

Чтобы защититься от членистоногих, необходимо обрабатывать одежду спецсредствами, заправлять брюки в обувь при походе в лес и максимально закрывать кожный покров. Если клещ все же укусил, стоит обратиться к врачу и не пытаться извлечь насекомое самостоятельно.

