В России с 1 марта изменятся правила бронирования гостиниц

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила бронирования и проживания в гостиницах. Теперь туристы могут получить полную сумму предоплаты при отмене бронирования до дня заезда.

В случае неявки или отмены брони номера в день заезда отель имеет право удержать сумму, не превышающую стоимость одних суток проживания в гостинице. Новые правила сделают систему более прозрачной и защитят права туристов.

