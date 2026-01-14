В Москве разоблачили поставщиков сухпайков для авиакомпаний, содержащих опасные огурцы. Экспертиза показала, что в плодах было столько нитратов и химии, что они представляли опасность для здоровья и жизни.

Мошенническая фирма маскировалась под крупный бренд, но ее выдал сорт без характерных пупырышек. Оригинальная торговая марка уже готовит иск, чтобы защитить свое имя в суде.

