14 января, 09:15

Общество

В Москве разоблачили поставщиков огурцов с нитратами для авиакомпаний

Москвичам напомнили о правильном выборе обуви для зимних прогулок

Торговые центры растеряли клиентов в Москве в новогодние праздники

"Утро": скорость ветра составит 2 м/с в Москве 14 января

Космическая компания предложила туристами бронировать отели на Луне

Домашняя лиса прокатилась на электробусе в Северном Тушине

Парки Подмосковья приняли более 3 млн гостей за новогодние праздники

Подростки приобрели более 2 млн билетов по "Пушкинским картам" за январские каникулы

Москвичи стали чаще оформлять возвраты на маркетплейсах

Эстетика несовершенства станет главным трендом 2026 года

В Москве разоблачили поставщиков сухпайков для авиакомпаний, содержащих опасные огурцы. Экспертиза показала, что в плодах было столько нитратов и химии, что они представляли опасность для здоровья и жизни.

Мошенническая фирма маскировалась под крупный бренд, но ее выдал сорт без характерных пупырышек. Оригинальная торговая марка уже готовит иск, чтобы защитить свое имя в суде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

