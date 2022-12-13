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Общество

Большой театр запустил продажу билетов на спектакли по трем спецтарифам

Большой театр запустил продажу билетов на спектакли по трем спецтарифам

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Большой театр запустил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" по трем спецтарифам: "60+", "Молодежный" и "Социальная поддержка". В кассах театра сообщили, что приобрести билеты можно на любой сеанс, где остались свободные места. Стоимость будет варьироваться от 200 до 1000 рублей.

На какие даты еще остались места? Какие особенности у продажи билетов по спецтарифам и возможно ли их переоформить? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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