Большой театр запустил продажу билетов на спектакли по трем спецтарифам

Большой театр запустил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик" по трем спецтарифам: "60+", "Молодежный" и "Социальная поддержка". В кассах театра сообщили, что приобрести билеты можно на любой сеанс, где остались свободные места. Стоимость будет варьироваться от 200 до 1000 рублей.

На какие даты еще остались места? Какие особенности у продажи билетов по спецтарифам и возможно ли их переоформить? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.