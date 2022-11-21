Школьница из Москвы получила титул "Маленькая мисс Россия – 2022"

Фото: vk.com/littlemissrus

Школьница из Москвы Вирсавия Ковалева победила в детском конкурсе красоты "Маленькая мисс Россия – 2022". Об этом сообщает ТАСС.

"Абсолютной победительницей конкурса стала десятилетняя школьница из Москвы Вирсавия Ковалева. Теперь она сможет представлять страну на международном конкурсе "Маленькая мисс мира", – сообщили организаторы состязания.

Соперниками Ковалевой по финалу стали 42 девочки в возрасте от 3 до 16 лет, представляющие разные регионы России. На этом этапе участницы представили дефиле в спортивном образе, вечернем платье и национальном костюме.

Титул "Мисс Россия 2022" по итогам конкурса достался 15-летней Полине Сафаралиевой из Орехово-Зуево.

В начале августа была объявлена победительница всероссийского конкурса "Миссис Россия – 2022". Награду забрала мать троих детей, москвичка Нина Банная.

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