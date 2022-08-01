Победительницей конкурса "Миссис Россия – 2022" стала москвичка Нина Банная

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Победу на всероссийском конкурсе "Миссис Россия – 2022" одержала москвичка Нина Банная, передает ТАСС. Финал шоу проходит в столице в понедельник, 1 августа.

Банная является владелицей международного гостиничного бизнеса и воспитывает троих детей – 16, 15 и 11 лет. Победительница конкурса получила индивидуальный приз – возможность сняться в сериале "Зины в деле", где главную роль исполнит актриса Олеся Железняк.

В этом году участие в конкурсе приняли 25 финалисток со всей страны. Титул "Миссис Россия Globe 2022" и право представлять РФ на международных конкурсах получила мама четырех сыновей 20, 15, 12 и девяти лет Виктория Московская из Кемерово. Самой молодой участнице "Миссис Россия – 2022" 21 год, она представляла Ростов-на-Дону, а самая взрослая – 64 года – представляла Московскую область.

Ранее сообщалось, что переводчица Анна Янкова выиграла конкурс красоты и талантов "Мисс Москва – 2022". Победительница получила возможность представить столицу на фестивале "Краса России", который состоится в Сочи в октябре этого года.

Корону "Красы Москвы" в этом году получила спортсменка Алена Акимова, в номинации "Московская красавица – 2022" победила психолог Инна Лепилина, а статус "Мисс Юная Москва" в текущем году завоевала 19-летняя Софья Раскина. В настоящее время она получает медицинское образование.