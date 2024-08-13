Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

13 августа, 15:30

Общество

Москвичам рассказали, что стоит посетить в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Москвичам рассказали, что стоит посетить в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

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Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" каждый желающий может посетить до 8 сентября. Например, на площадке форума в Гостином Дворе можно проверить, как хорошо работает мозг, с помощью специального нейроцентра, в котором нужно воздействовать на цветок, чтобы он распустился.

А для любителей высоких технологий на Манежной площади расположена флагманская площадка "Цифровые технологии Москвы. Время сервисов" – это экспозиция объединяет в себе прошлое и настоящее развитие Москвы, она приурочена к празднованию 30-летия Рунета, который отмечается в этом году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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