В РФ выявлено шесть случаев заболевания "Дельтакроном"

Шесть случаев штамма коронавируса "Дельтакрон". Пять из них зафиксировано в Санкт-Петербурге и один – в Москве. Как отмечали в Роспотребнадзоре, речь идет о гибриде "Дельты" и "Омикрона".

Как протекает болезнь? Какими тестами ее определять и ждать ли новых ограничений? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.