Синоптики предупредили о максимальных осадках в ночь на 14 июня в Москве

В столице начался продолжительный дождливый период. Как сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, максимальное количество осадков ожидается вечером 13 июня, ночью и утром 14-го.

К выходным дожди станут менее интенсивными, но суббота также будет пасмурной и сырой. Температура воздуха ночью сохранится в пределах 11–14 градусов, а днем не поднимется выше 15–17.

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