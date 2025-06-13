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13 июня, 09:30

Общество

Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Москве 13 июня

Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Москве 13 июня

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В столице снова идут дожди. По прогнозам синоптиков, 13 июня возможны ливни и грозы, при этом температура воздуха останется ниже климатической нормы – около 20 градусов. Из-за высокой влажности в 70% погода будет ощущаться прохладнее, как будто на улице всего 17. Атмосферное давление сохранится на уровне 740 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 14 июня, температура опустится до 16 градусов – это будет самый холодный день недели. Осадки продолжатся, возможны грозы. В воскресенье дожди станут кратковременными, а воздух начнет постепенно прогреваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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