Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Москве 13 июня

В столице снова идут дожди. По прогнозам синоптиков, 13 июня возможны ливни и грозы, при этом температура воздуха останется ниже климатической нормы – около 20 градусов. Из-за высокой влажности в 70% погода будет ощущаться прохладнее, как будто на улице всего 17. Атмосферное давление сохранится на уровне 740 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 14 июня, температура опустится до 16 градусов – это будет самый холодный день недели. Осадки продолжатся, возможны грозы. В воскресенье дожди станут кратковременными, а воздух начнет постепенно прогреваться.

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