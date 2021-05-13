Космонавт Романенко посетил посвященную полету Гагарина выставку в Южном Чертанове

В Южном Чертанове работает выставка, посвященная юбилейному году полета Юрия Гагарина в космос. Экспонаты оценил и российский космонавт Роман Романенко. Также он ответил и на вопросы детей и их родителей.

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